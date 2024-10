Que va faire l'Irlande avec les 13 milliards d'Apple ?

Un vaste programme de réforme

Confirmation de la condamnation à 13 milliards

Une condamnation record mais des vices de procédure ?

Selon, le ministre irlandais des Finances Jack Chambers a discuté de l'emploi de cette somme colossale et inattendue, et ce, dans un discours budgétaire préélectoral. L'homme politique pense que, mais a déclaré qu'elle avait désormais la capacité d'une réelle transformation.Plus encore, il estime que, ajoutant qu'il estet de ne pas l'utiliser pour éponger. Pour lui tout est clair :Ce n'est pas la première fois qu'Apple se voit opposer une décision de justice ou un résultat d'enquête juste avant ou après la présentation de l'iPhone ! Il n'y a donc pas d'exception cette année.Après une longue bataille juridique,. Précisons que cette somme a déjà été versée et demeure sur un compte séquestre gérée par l'Irlande. Il n'est donc pas question pour Cupertino de la verser une seconde fois.Enfin, pour ceux qui se poseraient la question,. En effet dans le cadre de la toute première décision, l'UE avait exigé d'Apple le versement de cette somme. La firme californienne s'était exécutée, la plaçant sur un compte séquestre jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement réglée. La création de ce compte avait été elle-même problématique au vu des sommes en jeu et ce n'est qu'en 2018 que les gestionnaires avaient été nommés.Souvenez-vous, le 30 août 2016 (cela fait déjà 7 ans !), l'Union européenne invalidait officiellement le montage fiscal d'Apple en Irlande, la condamnant au passage à verser près de. Cette sanction historique a fait depuis couler beaucoup d'encre, à commencer par celle de Tim Cook A cette époque,. A cette occasion, Margrethe Vestager -la commissaire à la concurrence- s'était faite connaître du grand public et n'a pas vraiment ménagé ses efforts pour traquer les multinationales depuis. Google, Amazon, Starbucks ou Nike en ont ainsi fait les frais.Depuis, le dossier suit toutes les voies juridiques possibles, la firme comme le pays cherchant à contester cette décision. Les deux avaient d'ailleurs obtenu