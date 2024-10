50 millions de dollars pour Tim Cook !

Des objectifs réalisés !

Précisons que Tim Cook avait obtenu ces titres grâce à. Au vu de la structure de sa rémunération et de ses objectifs (reconduits et réalisés chaque année), il a tendance à les vendre souvent au mois d'octobre.Plus tôt cette semaine et en application de ce plan, il est prévu qu'il reçoive jusqu'à 219 502 actions supplémentaires d'Apple. L'opération se fera en plusieurs étapes : 54 876 actions distribuées en trois fois (en avril 2027, 2028 et 2029), et éventuellement 164 626 actions le 1er octobre 2027 en fonction des performances d'Apple. Entre l'exercice 2025 et l'exercice 2027, il peut même espérer jusqu'à 200 % du nombre cible d'actions déterminé., ainsi que 1,3 million de RSU (pour Restricted Stock Units qui sont une forme de rémunération d'actions utilisée par les entreprises pour récompenser leurs employés.)