Apple est à nouveau la marque la plus précieuse au monde

Une très belle année

remarquable

stratégie de recherche de nouveaux marchés, d’expansion de son écosystème et d’encouragement des mises à niveau vers des iPhones de plus grande valeur s’est avérée très efficace

maintenu sa position d’acteur dominant sur le marché des smartphones haut de gamme, avec une part de marché de 71 %. Les recherches de Brand Finance révèlent que la marque Apple reste solide, avec un indice de force de marque de 86,5 sur 100 et une note de force de marque associée de AAA, une amélioration par rapport à la note AAA- de l’année dernière

plus de 50 % des personnes interrogées ont reconnu qu'Apple était chère, mais que cela valait le prix, ce qui renforce la capacité de la marque à exiger une prime de prix

ET les autres ?

Apparemment,. Elle a ainsi réalisé une croissance hors normes, sa valeur de marque ayant augmenté de 219 milliards de dollars en une seule année pour atteindre 516,6 milliards de dollars.Ce chiffre est d’autant plus exceptionnel queCependant, Brand Finance note un certain paradoxe. En effet, selon leurs estimations, Apple a réalisé une augmentationde la valeur de sa marque, même si. Le score en demi-teinte de l’iPhone est en fait compensé par uneLe rapport complète, en indiquant que la société aSigne d'une aura inédite :: Microsoft devient la deuxième marque la plus précieuse au monde, alors que la valeur de la marque NVIDIA bondit de 163 %. Google occupe la troisième place alors qu’Amazon accuse une jolie dégringolade, passant de la première place pour devenir la quatrième marque la plus précieuse au monde.Parmi les autres petits chiffres, les entreprises des États-Unis représentent 52,76 % du total alors que l. Le secteur de la tech est, sans trop de surprise, en tête avec 17,04 %.