Ces photos gagnantes des Epson International Pano Awards 2024 sont folles

Les Epson International Pano Awards 2024 ont couronné Kelvin Yuen, photographe basé à Hong Kong, comme Photographe de l’Année dans la catégorie Open., la Patagonie et l’Islande. Son œuvre phare, Power of Nature, capture un éclair frappant au-dessus des montagnes chinoises, un moment qu’il a immortalisé après avoir bravé une tempête. Cette image, résultat de sa persévérance et de sa passion pour la nature, a été récompensée dans plusieurs catégories, notamment aérienne et nature/paysage.Parmi les autres lauréats, on retrouve Tuan Nguyen Tan, dont la photo aérienne d’un bateau naviguant entre des rangées de pots de chrysanthèmes au Vietnam a remporté la première place dans la catégorie Built Environment - Open.Les photos sélectionnées témoignent de la diversité des paysages et des scènes urbaines à travers le monde, comme celle de Jay Caboz qui capture un coucher de soleil spectaculaire à Cape Town, en Afrique du Sud, ou encore celle de Ru Fang Dong, immortalisant les gratte-ciel de Taipei sous un éclat de lumière dorée.Dans la catégorie nature/paysage, les clichés captivants de la nature sauvage ont dominé. Alessandro Cantarelli, par exemple, a pris la deuxième place avec un cliché de la Patagonie montrant un paysage de montagnes majestueuses sous un ciel nocturne étoilé.. De même, le photographe amateur Diego Manrique Diez a su capturer la magie des aurores boréales en Norvège, une scène qui lui a valu le premier prix dans la catégorie amateur.Cette 15e édition des Epson International Pano Awards a enregistré un total de 4 529 participations provenant de 1 105 photographes professionnels et amateurs de 95 pays. Le concours continue de croître, avec une augmentation notable des candidatures en provenance d’Asie du Sud-Est, en particulier de pays comme le Vietnam et l’Indonésie. Ces photographies exceptionnelles, qui traversent à la fois des environnements naturels et bâtis, offrent un aperçu unique de la beauté de notre monde,Ce genre de cliché vous donne-t-il envie de? Si vous faites déjà de photo, dites-nous ce que vous aimez photographier, et avec quel matériel !