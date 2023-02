Et pourquoi pas un Mac Pro 2023 produit au Vietnam ?

ses besoins opérationnels et d'étendre sa capacité de production

D'après le, il serait même question d'. Pour rappel, Foxconn y produit déjà des iPad et des AirPods mais ne s'est pas encore attaqué à l'iPhone ou le Mac.En pratique Foxconn vient de signer unavec Saigon-Bac Giang Industrial Park Corp (à l'est d'Hanoï) pour occuper un terrain depour environ 62,5 millions de dollars américains, et ce, afin de répondre à. Précisons que le bail en question a été conclu jusqu'en, soit une belle période de temps.Du coté des analystes,avait précédemment déclaré qu'Apple avait abandonné ses projets d'un Mac Pro 2023 doté d'une puce M2 Extreme . Il avait d'ailleurs mentionné la production vietnamienne comme un atout...