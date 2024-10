Joker, Folie à Deux : une audace qui divise

Un duo électrique, mais à quel prix ?

Un rythme en montagnes russes

La comédie musicale : un pari (trop ?) audacieux

Un film qui fait débat, mais qui mérite d’être vu

Joaquin Phoenix reprend son rôle avec une intensité presque inquiétante, et ça, on ne peut pas lui enlever. On retrouve ce Joker torturé, et comme d’habitude, Phoenix brille.. Si certains crient au génie, d’autres se demandent ce qui a bien pu se passer. Même si la chanteuse est éclatante dans les scènes musicales (et il y en a beaucoup), son interprétation du personnage manque un peu de cette folie délicieusement dangereuse qu’on attendait. Oui, l’alchimie est là, mais on reste un peu sur notre faim.Si vous pensiez retrouver l’intensité psychologique du premier film, préparez-vous à quelques lenteurs. Le rythme est parfois si lent qu’on se surprend à jeter un œil à sa montre.. Sauf que voilà, parfois, le film traîne et on se retrouve à décrocher. Pourtant, quelques moments très intenses parviennent à réveiller l’audience, notamment grâce à une réalisation impeccable. Mais dans l’ensemble, le film manque peut-être d’un liant narratif solide.Là où le premier Joker nous avait captivés par sa tension dramatique, Folie à Deux tente un virage radical avec ses séquences musicales. Si, sur le papier, voir un Joker chanter ses démons peut intriguer, dans les faits, le résultat est vraiment perturbant. Beaucoup ont adoré cette audace,. Et puis, soyons honnêtes, le Joker qui chantonne et danse ? On ne s’y attendait pas nécessairement…Est-ce que Joker : Folie à Deux est un échec ? Pas nécessairement. Ce qui est sûr, c’est que ce film ne cherche pas à plaire à tout le monde, et c’est peut-être sa plus grande force… et faiblesse.. Si vous espériez retrouver l’atmosphère suffocante du premier Joker, préparez-vous à être un peu désorienté. Dans tous les cas, c’est un film qui fait jaser, et rien que pour ça, il mérite qu’on s’y intéresse.Todd Phillips a pris un vrai risque avec cette suite, et que vous soyez conquis ou déçus, Joker : Folie à Deux ne vous laissera pas indifférent. Entre un Joaquin Phoenix toujours au sommet et une Lady Gaga qui polarise,. Est-ce un chef-d’œuvre ? Peut-être pas. Est-ce un film qui vaut le détour ? Assurément.Si vous avez vu le film,en commentaire !