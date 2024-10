Décès de Michel Blanc : Où voir ses films sur votre plateforme de streaming ?

Des films d'une variété exceptionnelle

L'exercice de l'état

Grosse Fatigue

Monsieur Hire

– Réalisé par Pierre SchoellerDans ce film politique, Michel Blanc interprète un directeur de cabinet confronté aux enjeux de pouvoir et d'éthique. Le film explore les coulisses de la vie politique et les dilemmes qui l'accompagnent.– Réalisé par Mélanie AuffretFilm récent où Michel Blanc interprète un habitant d'un village en proie à des difficultés personnelles. Ce film explore les petites batailles du quotidien et les rapports humains.et– Réalisés par Patrice LeconteCes comédies cultes, issues de la troupe du Splendid, ont marqué les débuts de Michel Blanc au cinéma. Il y incarne le personnage de Jean-Claude Dusse, maladroit et désespérément à la recherche de l'amour. Ces films sont devenus emblématiques de l'humour français, mêlant situations absurdes et répliques mémorables.– Réalisé par Patrice LeconteCe thriller dramatique met en avant Michel Blanc dans le rôle d'un homme reclus, suspecté de meurtre. Le film se distingue par son ambiance oppressante et le jeu minimaliste de Blanc.– Réalisé par Michel BlancDans cette comédie, Blanc se met en scène en tant que lui-même, victime d'un sosie qui ruine sa réputation. Le film aborde avec ironie les conséquences de la célébrité et l'usurpation d'identité.– Réalisé par Roman PolanskiFilm psychologique réalisé par Roman Polanski, Michel Blanc tient un rôle secondaire dans cette histoire où un homme commence à perdre pied après avoir emménagé dans un appartement hanté par le souvenir de l'ancienne locataire.– Réalisé par Jean-Marie PoiréCette comédie se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et suit une famille de résistants. Michel Blanc y joue un soldat allemand, dans un rôle satirique en décalage avec l'époque.Michel Blanc a marqué le cinéma français par la diversité de ses rôles, passant de la comédie à des films plus sombres.