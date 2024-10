Seriez-vous tenté par cet iMac M3 ou cet iPhone 16 tout en or 24 carats ?

Le retour de la pomme d'or

fier de présenter le nec plus ultra en matière d'expérience de bureau

Cette société -originaire du Royaume-Uni mais basée à Dubai- transforme les produits techs en les. On perd bien évidemment le côté sobre et léger des iPhone 16 Pro ou Pro Max, pour trouver des versions Luxury 24k Gold, dont les prix oscillent entre 3 962,10 et 4 562,60 euros. Un modèle or rose -qui est vraiment en or rose- est également proposé dans la même fourchette de prix. On peut aussiMais le modèle le plus tape à l’œil est cet iMac M3 en or 24 carats, mais toujours doté d'un écran Retina 4,5k. Goldgenie est, uniquement disponible sur le site Web de Goldgenie ou dans un magasin de détail à Dubaï. Tous les iMac 24 carats Gold sont livrés avec un certificat d'authenticité et. Le prix vaut lui aussi son poids en or avec un joli 15 609,40 euros. À noter que l’objet arrivera dans un très bel et très luxueux emballage cadeau de luxe.Pour ceux qui préféreraient un portable (peut-on encore parler de portable), il sera possible d’exploser son compte en banque sur. Les prix vont de 14 048,10 euros (pour un 14 pouces) à 19 452,60 euros pour un 16 pouces.Enfin,et intègre elle aussi sa déclinaison en or 24 carats. Les prix vont de 2 278,30 euros à 2 518,50 euros pour la version Gold Apple Watch 10 Elite.