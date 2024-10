Airbnb : Marseille prend une décision radicale !

Lutter contre la flambée des prix

Une réglementation plus stricte pour Marseille

Benoît Payan, maire de Marseille

Une lutte plus large contre le mal-logement

Payan souhaite interdire aux propriétaires de résidences secondaires de les louer sur des plateformes de courte durée, sauf s’ils investissent dans un autre bien destiné à la location classique., déjà très présents dans certaines zones de la ville.La ville de Marseille, comme d’autres grandes métropoles, est touchée par une augmentation rapide des loyers, largement attribuée à la multiplication des locations Airbnb., ce qui a pour conséquence directe de priver les habitants de logements accessibles. Pour freiner cette tendance, la municipalité a déjà rejeté 82% des demandes d’enregistrement sur Airbnb, contre seulement 4% sous l’ancienne administration. Le maire prévoit également de demander à la plateforme de supprimer plusieurs milliers d’annonces jugées illégitimes ou inappropriées, tout en poursuivant d’autres actions visant à réguler le marché locatif.. Cette offensive inclut non seulement une interdiction de louer des résidences secondaires sur Airbnb, mais aussi un encadrement plus strict pour les propriétaires qui ne respecteraient pas les règles. Le maire appelle à des mesures législatives supplémentaires pour étendre son projet et obtenir un soutien national, car les réglementations actuelles sur la location saisonnière restent relativement souples ailleurs, notamment par rapport à des villes comme Paris ou Lyon.Cette offensive contre Airbnb fait partie d’une stratégie plus large pour combattre le mal-logement à Marseille., promettant de traîner systématiquement devant la justice les propriétaires responsables de logements insalubres. Un couple possédant plus de 120 appartements indignes dans la ville est déjà en cours de poursuites judiciaires. L’objectif du maire est clair : restaurer un équilibre sur le marché immobilier pour rendre les logements plus accessibles aux Marseillais.Que pensez-vous d’ Airbnb et de son impact sur le marché immobilier ?Cela vous agace ou êtes-vous plutôt à l’aise avec ça ?