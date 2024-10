Obsolescence programmée : la stratégie d'Apple remise en question

Les malheureux élus !

Les produits maintenant Vintage :

• MacBook 12 pouces (Retina, 2017)

• iPad 6 Wi-Fi

• iPad 6 Wi-Fi + Cellular



Les produits désormais obsolète :

• iPhone 6

• iPod nano 7 (milieu 2015)

• iPod shuffle 4 (milieu 2015)

La fin d'un cycle prédéfini ?

motiver les employés à poursuivre le même objectif, des analystes et investisseurs rassurés, sachant à quoi s’attendre et enfin plus de facilité à planifier le marketing et les relations publiques

plus fluide

Deux semaines après la précédente mise à jour, trois nouveaux produits passent le cap quinquennal, tandis queLes Apple Store et les centres de services agréés Apple peuvent continuer à proposer des réparations pour les produits d'époque jusqu'à deux ans supplémentaires, mais uniquement si Apple dispose encore de pièces de réparation disponibles pour l'appareil.Une fois franchie, ils deviennent alors obsolètes. Les Apple Store et les centres de services agréés Apple ne réparent généralement pas les produits obsolètes, mais les remplacements de la batterie du MacBook peuvent rester disponibles jusqu'à 10 ans après la dernière distribution de l'appareil.Avec ce déclassement en règle qui est plus fréquent et à chaque fois plus long, se pose la question de l'. En effet, le couperet tombe à chaque quinquennat, puis décennie pour des produits encore parfaitement opérationnels, voir adorés par les utilisateurs.Ces derniers temps, Apple a rallongé les cycle de renouvellement de ses produits : par exemple la gamme iPad qui n'a plus été rafraîchie tous les ans (500 jours se sont écoulés entre les deux dernières mises à jours avec les iPad Pro M4 et l'iPad Air M2 sortis en mai dernier).Dans sa dernière, Mark Gurman émettait la possibilité pour Apple de. Jusqu’à présent, la firme dévoile un aperçu de ses nouveaux logiciels lors de la WWDC en juin, puis sort les appareils qui l’accompagnent – ​​iPhone, iPad et Mac – vers les mois de septembre et d’octobre.Si une telle stratégie présente de nombreux avantages -, des fragilités sont apparus depuis quelques temps. Tout d’abord, les gammes de produits se sont largement étoffées (on s'y perd),, surtout que certains, comme l’Apple Watch Ultra (comme ça a été le cas en 2024) ou l’iPhone SE, n’ont pas besoin d’être renouvelés aussi souvent.Aussi, il se pourrait bien qu’Apple se dirige vers un nouveau systèmeCe que réserverait une petite surprise pour les utilisateurs, ou même relancerait les ventes qui ont tendance à baisser avant les dates fatidiques.