Angèle se passerait bien d’être tout en haut de ce classement !

Photo : Instagram d'Angèle

Les célébrités, une porte d’entrée pour les hackers

Timothée Chalamet est aussi très utilisé par les pirates

Pourquoi ça marche ?

Comment se protéger face à ces arnaques ?

Selon McAfee, qui publie son rapport annuel,Ce classement n’est pas une surprise.. Mais être au sommet a son prix : son nom est désormais une porte d’entrée pour les cybercriminels. Derrière elle, on retrouve des acteurs commeou, également très utilisés pour attirer les fans sur des sites infectés. Que ce soit pour des téléchargements frauduleux ou des vidéos deepfake, ces escrocs exploitent à fond la célébrité de ces stars.Vous cherchez à télécharger une musique d’Angèle gratuitement ? Attention, vous risquez de tomber sur des plateformes qui, au lieu de vous offrir votre chanson préférée, vous infectent avec des logiciels malveillants.. Les deepfakes, ces vidéos truquées hyperréalistes, compliquent encore plus les choses. Ces faux contenus sont devenus des armes redoutables pour voler des données ou pousser les victimes à cliquer sur des liens dangereux. C’est d’autant plus vrai pour les personnes âgées ou celles qui ne sont pas très au fait des avancées technologiques liées aux IA et aux fakes en général.La solution ? Un peu de bon sens et quelques outils de cybersécurité. D’abord, ne cliquez pas sur n’importe quel lien, et encore moins sur des sites peu fiables., en le gardant toujours à jour. Et surtout, évitez les offres trop belles pour être vraies. Rappelez-vous : si quelque chose semble trop parfait, c’est très certainement un piège.Les célébrités comme Angèle continueront hélas à être utilisées par les pirates,