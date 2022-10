L'iPhone, objet addictif, et au coeur du nouveau clip d'Angèle, Amour, Haine & Danger

Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé

J'dois l'éteindre pour m'en éloigner, si j'l'oublie, je passerai une belle journée

Sans la haine, le stress, le FOMO, les dangers et tout ce qui me fait me sentir

Comme une merde, ou presque, c'est fou de se dire qu'y a tout ça dans un objet

Amour, Haine & Danger

Tout ça dans un objet

J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure dix minutes

J'ai pas tant de choses à dire, j'crois que je veux juste qu'on m'écoute (Qu'on m'écoute)

Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous (Bah ouais, c'est vrai ça)

Moi, j'ai besoin de checker mille fois mon écran pour être sûre de mon coup

Victime des réseaux

Tous les soirs, t'évites le vide, tu regardes cinq minutes

Deux heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent

T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais, jamais vus pour de vrai

Mais à l'heure où on donne tous notre avis sur tout, aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai ?

T'as pas tant de choses à dire, j'crois que tu veux juste qu'on t'écoute

T'écoutes les notes en fois deux, mais quand t'en fais ça dure dix minutes

T'as pas tant de choses à dire, j'crois que tu veux juste qu'on t'écoute (Qu'on t'écoute)

Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date

Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran et puis tu te sens bête

On me dit qu'j'suis addict, c'est pas d'ma faute

Je culpabilise quand j'regarde la vie des autres

Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains

Mode avion activé au moins jusqu'à demain

. Déguisée en iPhone (ou en smartphone plus générique, mais on reconnait quelques traits du modèle d'Apple), sur un rythme toujours très entraînant, le refrainrésume bien à lui seul à quel point nous avons confié une grande partie de notre vie à cet appareil, toujours plus addictif.. Rappelez vous deoù elle dénonçait abondamment la double de vie de certains influenceurs, et de leurs followers -nous, en sommes. Aujourd'hui, elle se montre un peu moins dans son quotidien, mais ses comptes Facebook, Instagram, YouTuber et TikTok sont toujours très suivis et bien alimentés.: refuge pour une vie parallèle, facetime plutôt qu'une rencontre,résume assez bien la façon dont beaucoup utilisent les réseaux.Récemment,(les fameux niveaux de concentration). Cela ne règle pas le problème de fond -l'addiction- ni le fait que ces appareils sont réellement devenus indispensables à nos vies, et pas que pour les réseaux sociaux -payer, le GPS, prendre des photos... L'iPhone a remplacé quantité d'appareil du quotidien, pour le meilleur... et pour le pire !