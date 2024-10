Optimus : le robot humanoïde révolutionnaire d’Elon Musk

Chifoumi !

texte

Pour montrer l'exemple,. On pouvait ainsi voir ces derniers servir des consommations aux personnes présentes. Ou encore distribuer de petits sacs-cadeaux ou jouer à pierre-papier-ciseaux avec des invités.Certes la mise en situation est plutôt rigolote, mais certains estiment que cela est un peu en deçà des promesses techniques faites par le milliardaire. Elon Musk avait dévoilé une version améliorée du bot l'année dernière, promettant qu'il commencerait à effectuerd'ici la fin de cette année.Elon Musk nourrit de grands espoirs pour son robot, prédisant qu'il apportera une. Il a également suggéré qu'il pourrait constituer, voire produit en grandes quantités, peut-être des millions d'unités. Il pense que ces robots pourraient permettre un, ce qui n'a pas manqué de soulever certains questions : s'agissait-il de faire attention -Optimus n'étant pas aussi résistant que prévu (à moins qu'il ne s'agisse encore que de prototype, et non des version finales) ? Ou encore d'accueillir ces êtes mécaniques avec bienveillance ? En effet le milliardaire a présenté le robot commeCôté budget,pour acquérir Optimus, ce qui est peu élevé pour un robot humanoïde de ce type dans une utilisation industrielle, mais carrément hors de prix pour un usage domestique. Il a également laissé entendre que ces robots pourraient être disponibles à l'achat