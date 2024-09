Conduite autonome : Tesla baisse les bras ?

Elon Musk s'était peut-être avancé trop vite

Source : Not a Tesla App

À cette époque, Elon Musk promettait également qu’une simple mise à jour logicielle transformerait ces voitures en véritablesen opérant sans conducteur.Pourtant, malgré ces annonces ambitieuses, Tesla n’a pas encore livré une telle technologie., et les progrès vers une autonomie totale semblent plus lents que prévu.Détail important relevé par le site not a tesla app : le prix du pack Full Self-Driving (FSD), censé améliorer les capacités autonomes des véhicules, a connu des fluctuations surprenantes.. Une baisse qui a, dans la foulée, entraîné une diminution de la valeur des Tesla d’occasion, alors que ces dernières étaient censées devenir des “actifs appréciables” grâce à l’amélioration continue du logiciel FSD.Le changement le plus important est visible dans le configurateur en ligne de Tesla. Là où l’entreprise promettait auparavant une, elle propose désormais une. Cette nouvelle formulation très explicite laisse entendre queBien que Tesla précise que les fonctionnalités actuelles nécessitent unel’usage du motvers une véritable autonomie à l’avenir. Croisons les doigts.Cette situation soulève des questions intéressantes pour les propriétaires de Tesla,, croyant que leurs voitures seraient un jour autonomes sans intervention humaine. Certains évoquent déjà des poursuites collectives pour non-respect des promesses initiales, ou encore des compensations financières.Alors que Tesla se prépare à dévoiler ce nouveau véhicule spécifiquement conçu pour la conduite autonome évoqué plus haut, le, beaucoup se demandent si l’entreprise n’abandonnera pas les modèles existants pour se concentrer sur une nouvelle plateforme. Si tel était le cas,Petite question, ça vous fait rêver vous, la conduite autonome ?