Que va faire Apple dans ses nouveaux laboratoires en Chine ?

à quoi serviront ces nouveaux centres de recherche ?

prêt à ouvrir

La chine, toujours en position de force

En mars dernier,Mais aucune information n'avait été communiquée sur une date d'ouverture. Dans un tweet sur X (ex-Twitter), le Shenzhen Daily -citant des sources locales- annonçait que le second seraitet à embaucher du personnel. Là encore, sans aucune date d'ouverture.S'étendant sur 20 000 mètres carrés pour commencer, l'installation devrait devenir le centre de recherche et de développement de la région de la Grande Baie. Cette région économique englobe Hong Kong, Macao et neuf villes de la province du Guangdong. Cupertino aurait investi plus dedans ces deux sites. Actuellement, la firme compte quatre centres de R&D en Chine et ce nouveau site est le plus gros en dehors des USA.A priori, l'activité du site se concentrerait sur l'analyse de matériaux mais également les-notamment l'iPhone, l'iPad et le Vision Pro. Le laboratoire servira également à renforcer la collaboration d'Apple avec les fournisseurs locaux.Malgré les efforts visant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement en dehors du pays, Apple continue d'investir dans la recherche. La société a déjà créé, son équipe de recherche et développement en Chine ayant doublé de taille au cours des cinq dernières années.En outre, cette ouverture intervient alors que, qui est aussi basé à Shenzhen. Ce dernier l'a d'ailleurs dépassé en Chine continentale, et ce, pour la première fois en près de quatre ans.