Réfléchissez-y à deux fois avant d’acheter un sex-toy sur Shein !

Pas la première polémique

Sur ce produit par exemple, on connaît la taille, mais pas la composition du produit

Qualité et sécurité des matériaux

silicone

plastique

Un manque de réglementation problématique

La marque est déjà critiquée pour ses pratiques éthiques douteuses et la qualité discutable de ses produits, mais cela ne s’arrête pas là., en soulignant les risques potentiels pour la santé des consommateurs.SHEIN n’en est pas à son premier scandale lié à ses pratiques de production. Les conditions de travail dans ses usines, incluant des semaines de 75 heures, des salaires bas et l’absence de pauses, ont été dénoncées à plusieurs reprises. En 2021, des analyses ont également révélé que certains vêtements de la marque contenaient des substances chimiques dangereuses, telles que le plomb.Les produits ne sont pas soumis à des réglementations occidentales, rendant leur qualité incertaine et potentiellement dangereuse.L’un des points les plus préoccupants concernant les sex-toys de SHEIN est le manque de transparence sur les matériaux utilisés. Le silicone médical, le verre et l’acier inoxydable sont des matériaux sûrs pour le corps, mais SHEIN se contente de mentions vagues commeouCes matériaux peuvent se dégrader rapidement, causant des micro-déchirures dans les tissus sensibles ou emprisonnant des bactéries, augmentant ainsi le risque d’infections.Le marché des sex-toys est en fait peu réglementé à l’international, ce qui permet à des entreprises comme SHEIN de vendre des produits de qualité douteuse sans grande surveillance., notamment en Europe, où les régulateurs commencent à prendre conscience des dangers potentiels. L’introduction d’un système de certification pour les produits en contact avec le corps, similaire à celui des dispositifs médicaux , est en discussion.Comme lorsque vous commandez un chargeur potentiellement dangereux sur TEMU ou AliExpress, acheter des sex toys chez SHEIN peut sembler tentant en raison des prix bas, mais cela comporte des risques.et de privilégier des marques reconnues pour leur qualité et leur éthique, surtout quand vous prévoyez de les utiliser dans un contexte quelque peu… intime.