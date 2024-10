Sites pornos : plus que 6 mois avant que ça devienne compliqué d'y accéder

La régulation renforcée de l’accès aux sites pornographiques

Il va falloir montrer patte blanche pour entrer

Le référentiel de l’Arcom : des exigences strictes

double anonymat

Les sanctions en cas de non-conformité

L'ARCOM ne rigole pas sur ce sujet

Vers une harmonisation européenne ?

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( Arcom ) a publié un référentiel technique fixant les nouvelles règles pour vérifier l'âge des visiteurs des sites pornographiques . À compter du 11 octobre 2024, les éditeurs disposent d'un délai de six mois pour se conformer à ces règles. Les premiers trois mois sont une phase transitoire où la vérification par carte bancaire sera tolérée, à condition d'être accompagnée d'une double authentification.Le document de l'Arcom impose aux sites de respecter deux exigences majeures : la fiabilité des systèmes de vérification et la protection des données des utilisateurs. Pour garantir cette fiabilité, les solutions proposées devront empêcher toute falsification des preuves de majorité, notamment à l'aide de deepfakes ou autres montages.. Les sites devront aussi adopter la solution du, garantissant que ni l'éditeur du site ni le prestataire ne connaissent à la fois l'identité de l'utilisateur et les sites qu'il visite.Si les sites ne se conforment pas à ces nouvelles règles, ils risquent des sanctions financières importantes, pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial., bien que cette procédure puisse être plus complexe si le site est hébergé dans un autre pays européen. L'objectif est de renforcer la sécurité des mineurs tout en respectant les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données ( RGPD ), ce qui inclut la non-collecte de données personnelles sensibles.L'Arcom appelle à une régulation européenne harmonisée pour garantir un contrôle d'âge minimal sur l'ensemble du territoire de l'UE. La Commission européenne travaille déjà sur des lignes directrices pour protéger les mineurs, et l'Arcom espère que ces mesures seront intégrées au cadre des services numériques européens., afin de garantir que les mineurs ne puissent pas accéder à des contenus inappropriés sur Internet.