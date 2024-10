Au secours : la numérotation des chaînes TV va changer !

Réorganisation des chaînes TNT

LCI aimerait changer de numéro

Les grands groupes veulent regrouper leurs chaînes

blocs

Des implications économiques et marketing

C'est eux qui décident !

Le rôle central de l’Arcom

La redistribution des numéros de chaînes sur la TNT se prépare, notamment après la sortie de C8 et NRJ12. Ces deux chaînes vont laisser les canaux 8 et 12 vacants, permettant. Ce changement pourrait bouleverser les habitudes des téléspectateurs français, en particulier ceux utilisant la TNT, qui représente encore 18% des foyers. Pour les chaînes, ces modifications représentent des enjeux économiques majeurs, car un meilleur emplacement dans la numérotation assure une plus grande visibilité.afin de regrouper leurs chaînes d’information en continu, comme LCI et Franceinfo . Ces deux chaînes occupent actuellement des numéros éloignés sur la TNT, les canaux 26 et 27, loin des premiers canaux plus visibles. Regrouper ces chaînes près de leurs concurrentes comme CNews et BFMTV offrirait un avantage concurrentiel évident. Cependant, BFMTV, rachetée récemment par Rodolphe Saadé, s’oppose, bien sûr, fermement à ce regroupement.Le changement de numérotation ne concerne pas seulement la visibilité. Pour certaines chaînes, comme W9 ou Chérie25, dont le numéro est partie intégrante de leur nom, cela pourrait poser des problèmes de marketing et d’image., qui devraient revoir leur communication et ajuster leur branding. Selon des experts du secteur, une modification même minime de la position d’une chaîne peut impacter son audience de 0,5%, générant ainsi des gains ou pertes significatifs en termes de revenus publicitaires.C’est l’ Arcom , l’autorité de régulation, qui tranchera sur ces changements. En appliquant les principes de la loi audiovisuelle de 1986, l’Arcom pourrait choisir de regrouper les chaînes thématiques, comme les chaînes d’informations ou de jeunesse.. Cependant, il reste à voir si le régulateur optera pour une réorganisation complète ou un simple ajustement. Sa décision est attendue pour la fin de l’année 2024, avec une mise en place effective des changements à partir de mars 2025.