600 000 Français formés par Amazon aux métiers de l’IA et du numérique

Un vaste programme de formation sur six ans

Avec ce programme de formation visant à doter 600 000 Français des compétences numériques dans les domaines du cloud, de l'IA et de la sécurité d'ici 2030, et le lancement de l'AWS Skills to Jobs Tech Alliance' à l'échelle nationale, nous contribuons concrètement à accélérer la transformation numérique en France. Notre objectif est de démocratiser l'accès à la technologie, en dotant nos collaborateurs et le grand public des compétences clés pour réussir dans un monde où elle est omniprésente , précise Julien Groues, VP France et Europe du Sud d'AWS.

Une présentation le 21 octobre

Globalement, ce sontqui pourront recevoir cette formation aux différents métiers du numérique dans les six ans à venir. Pour cela, elle passera par sa filiale AWS.A cela,, allant de l’obtention de diplômes reconnus par l’État (CAP à bac+2) aux formations certifiantes en IA générative, robotique ou ingénierie réseau. Pour le groupe, ce n'est pas une nouveauté, mais une accélération des mécanismes déjà en place.. Pour les débutants, il y aura des cours en ligne gratuits via sa plateforme AWS Skill Builders. Pour les développeurs et ingénieurs, ils pourront acquérir une spécialisation dans certains domaines porteurs, comme l'IA ou le machine learning, et ainsi obtenir des certifications reconnues.Histoire de marquer le coup, l’ensemble de ces formations seront présentées(à Paris) lors d’une journée portes ouvertes organisée en partenariat avec France Travail.