Le soleil va mourir, mais la Terre pourrait survivre (sans vous, par contre)

Ça va couper chéri

Un aperçu de la fin du Soleil

Ces hommes ne seront même plus là pour nous sauver (en même temps il n'y aura plus rien à sauver)

La clé : l’expansion et la perte de masse du Soleil

La technologie au service des découvertes

microlentille gravitationnelle

Badaboum

La survie possible, mais à quel prix ?

Dans environ 6 milliards d’années,. En se dilatant, il engloutira les planètes les plus proches, dont Mercure et Vénus. La Terre pourrait également être menacée, mais ces nouvelles découvertes laissent entrevoir un mince espoir de survie. En effet, des astronomes ont observé un système distant à 4 000 années-lumière, où une planète similaire à la Terre a échappé à la destruction en orbite autour d’une naine blanche, une étoile ayant autrefois été une géante rouge. Ouf !Au fur et à mesure que le Soleil brûlera son hydrogène , il perdra de la masse,. C’est ce qui semble s’être produit dans ce système récemment découvert. Cette planète, autrefois située à une distance comparable à celle de la Terre, a vu son orbite doubler sous l’effet de l’expansion de son étoile. Cela étant dit, attendez un peu avant de faire sauter le bouchon de champagne, car les experts soulignent que le système observé n’est pas une réplique exacte de notre Système solaire.Cette observation a été rendue possible grâce à une technique appelée, où la gravité d’un objet céleste dévie et amplifie la lumière d’une étoile située en arrière-plan.. Ce type d’analyse ouvre la voie à l’étude de systèmes lointains qui échappent aux méthodes traditionnelles de détection des exoplanètes.Si la Terre parvient à éviter l’englobement par le Soleil, elle sera toutefois inhabitable bien avant cela., rendant la vie impossible. Du coup, a priori, on ne devrait pas assister à tout ça. Néanmoins, l’idée que la Terre puisse perdurer au-delà de la phase de géante rouge du Soleil, même dans des conditions extrêmes, offre une vision fascinante du futur lointain de notre chère planète.