Des chanceux ont vu une éclipse annulaire dans cet endroit complètement fou

Le 2 octobre dernier, cette éclipse annulaire a illuminé les cieux de l’île de Pâques. Seulement 175 000 personnes ont pu observer ce phénomène, où la Lune, plus éloignée de la Terre, a couvert 93% du Soleil , créant un anneau de lumière spectaculaire. Cea duré 7 minutes et 25 secondes, un événement d’autant plus rare que la prochaine éclipse similaire sur cette île n’aura lieu qu’en 2345. On a le temps de s’organiser d’ici là !, en particulier des astrophotographes venus immortaliser cet instant hors du commun.Bien que l’éclipse annulaire n’était visible que sur une bande étroite allant du Pacifique à l’Atlantique, plus de 240 millions de personnes dans des régions comme Hawaï, le Mexique et la Nouvelle-Zélande ont pu observer une éclipse partielle. Contrairement à une éclipse totale, où la Lune masque entièrement le Soleil,. Ce phénomène offre un spectacle visuel unique, bien différent des éclipses totales, et franchement très joli !Le spectacle céleste du 2 octobre 2024 était la dernière éclipse solaire de l’année.. La première, en mars, sera en partie visible en Europe et en Amérique, et la seconde, en septembre, en Océanie, un peu plus loin donc. Quant à la prochaine éclipse annulaire, elle se produira en février 2026, mais cette fois, elle ne sera visible qu’en Antarctique, faudra penser à prendre un bon pull. Pour finir, une éclipse solaire totale traversera l’Amérique du Nord en août 2026.! Moi, la dernière éclipse dont je me souviens, c’est celle qui a eu lieu en juillet 1999. J’étais à Disneyland Paris, c’était assez improbable, mais ça commence à dater !