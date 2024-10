Une éruption solaire historique se dirige vers nous !

Sortez la crème solaire

Un éruption solaire classée X9

Un cycle solaire plein de surprises

Des aurores boréales toujours difficiles à prévoir

Impact sur nos communications et satellites

Hier, jeudi 3 octobre, le Soleil a montré qu’il en avait encore sous le coude , avec une éruption solaire classée X9,. Les spécialistes ont immédiatement noté qu’une éjection de masse coronale (CME) était en route vers notre petite planète bleue. Si vous vivez dans une région proche des pôles, préparez-vous à observer des aurores magnifiques, mais hélas à notre niveau, il faudra probablement se contenter des potentielles perturbations radio, déjà visibles en Europe et en Afrique.Cette éruption s’inscrit dans le cadre du cycle solaire 25, une période de onze ans durant laquelle l’activité du Soleil varie. Actuellement, nous approchons du pic d’activité, ce qui explique l’augmentation du nombre de taches solaires et d’éruptions. Ce type de cycle est bien connu des scientifiques, qui surveillent de près les manifestations de notre étoile à l’aide de satellites et d’instruments comme ceux de la NASA , notamment sur les communications et les satellites.Les aurores boréales, ce magnifique phénomène lumineux visible aux pôles, pourraient être de retour grâce à cette éruption. La CME, en atteignant la Terre entre le 5 et le 6 octobre, devrait créer des aurores dans les régions polaires, voire même plus bas en latitude.. Le timing de ces phénomènes est sujet à de grandes incertitudes, avec une marge d’erreur pouvant atteindre 12 à 20 heures. Autant dire que pour organiser un pique-nique sous les aurores, il vaut mieux être patient.En plus du spectacle lumineux,. Les CME perturbent les ondes radio, particulièrement celles utilisées pour la navigation aérienne ou maritime. Les entreprises responsables des satellites scrutent déjà de près la situation pour minimiser les risques.Petite question : lors de la dernière session d’aurores boréales en France, qui a eu lieu en mai dernier, avez-vous pu en profiter ? Sinon,dans un autre pays ? Racontez-nous ça !