Tim Cook s'est-il vraiment plaint de l'Europe auprès de Donald Trump ?

Une plainte de Tim Cook ?

Il y a deux / trois heures, il [Tim Cook] m'a appelé. Il m'a dit que l'Union européenne vient de confirmer une amende de 15 milliards de dollars... En plus de cela, l'Union européenne a déjà prononcé une sanction de 2 milliards de dollars.

Ambiance détendue...

je dois d'abord être élu, mais je ne vais pas les laisser profiter de nos entreprises -cela n'arrivera pas

Un peu tendu en Arizona...

Ou une vrai fake news de campagne ?

Ainsi,. Le CEO l'aurait appelé pour se plaindre et discuter des dernières sanctions financières prononcées par l'Europe contre Apple -plusieurs milliards d'euros comme on le sait. Dans la foulée, Donald de répondre qu'il ne laisserait pas l'UE profiter des entreprises américaines comme Apple s’il était réélu !En effet, le 4 mars 2024,que prévu (1,8 milliard d'euros au lieu de 500 millions d'euros) par la Commission Européenne. Cette dernière lui reproche le comportement anticoncurrentiel de son service de musique en streaming au sein de l'Union européenne.D'après Donald Trump,. Ce à quoi le présidentiable aurait répondu,. Par le passé les deux hommes ont effectivement échangé à plusieurs reprises, notamment lors de diners officiels à la Maison Blanche, de la visite de l' usine en Arizona ou encore du comité ad hoc convoqué sous le mandat Trump.à avoir contacté le milliardaire. Celui-ci aurait conversé avec Sundar Pichai (CEO de Google) concernant les entraves pesant sur le moteur de recherche. Ou encore des appels récurrents de Mark Zuckerberg au cours de l'été. Sans parler -mais on peut davantage le croire- d'Elon Musk qui est un fervent défenseur de la cause du Républicain !Lors du débat télévisé contre Kamala Harris, il avait soutenu que des migrants mangeaient des chats et des chiens dans une ville de l’Ohio -une information qui s'était révélé erronée.D'autant qu'Apple n'a rien confirmé.