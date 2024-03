L'UE condamne Apple à 1,8 milliard d'euros (Apple Music)

Une sanction record !

En effet, la Commission européenne vient de prononcer à l'encontre d'Apple unepour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. C'est bien plus que ce pressentaient certains ! Dernièrement, il était question d'une amende se montantL'autorité estime. Il lui est notamment reproché d'avoirqui ont entravé et pénalisé des services alternatifs de streaming au profit de son propre service, Apple Music.-qui a est à l'origine de la décision condamnant Apple pour son montage en Irlande- s'est fendu d'un message circonstancié sur X (ex-Twitter) rappelant qu'elle veille toujours dans l'ombre ! Peut-être tient-elle sa revanche ? Rappelons que le Tribunal de l'Union européenne avait donné raison à Apple. Il avait invalidé la décision de 2016 de la Commission européenne, condamnant Apple à rembourser 13 milliards d'impôts impayés à l'IrlandeDe son côté,Elle y déplore cette décision et. Elle note à la fois l'incapacité de la Commissionet le fait qu'elle ait délibérément ignoré. Aujourd'hui, la firme suédoise).Elle revient également sur le parcours de l'App Store, la position dominante de Spotify sur le marché du streaming ou encore une. Les propos sont assez directs pour la firme d'habitude si policée (!)Pour Cupertino, la Commission n'apporte aucune preuve d'un quelconque préjudice subi par les consommateurs.. De même, Apple estime qu'il n'y a toujoursPar cette décision, la Commission clôture sa longue enquête en matière de concurrence déloyale en suite d'une. On saura donc prochainement si la firme a enfreint ou pas le droit communautaire.En outre, cette décision imposerait à Apple de, qualifiées de. Ainsi, elle ne pourrait plus empêcher les services de streaming de musique d'informer leurs clients de la possibilité de ne plus passer par l'App Store (et de préférer leurs propres services et plateformes.