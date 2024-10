Fin du blocage sur X : Bluesky gagne 500 000 abonnés

Une mise à jour controversée de la fonction de blocage

Photo générée par Grok et partagée sur X pour illustrer un Elon Musk très à l'aise avec les trolls d'internet

Des préoccupations liées au harcèlement

Après chaque polémique, Bluesky gagne un peu plus en popularité

Bluesky en profite

Cette mise à jour va poser problème

Nous vous en avions parlé ici : X, la plateforme de médias sociaux (autrefois connue sous le nom de Twitter pour ceux qui ne sont pas à la page), s’apprête à déployer une modification de sa fonction de blocage. Alors que cette fonction permettait auparavant de bloquer à la fois l’interaction et la visualisation des publications, elle ne permettra plus que d’empêcher l’interaction.Cette mise à jour, voulue par Elon Musk, vient d’être annoncée par l’équipe d’ingénierie de X à la plupart des utilisateurs, et elle a déjà provoqué une levée de boucliers parmi les usagers.Les critiques se multiplient autour de cette nouvelle fonctionnalité, beaucoup estimant qu’elle rend la fonction de blocage pratiquement inutile. Des utilisateurs craignent que cette mise à jour ne facilite le harcèlement, notamment en permettant aux harceleurs de voir des publications sans pouvoir y répondre.Elon Musk, propriétaire de la plateforme, a déclaré que cette modification allait dans le sens d’une plus grande transparence, un argument qui n’a pas vraiment convaincu une large partie de la communauté.En réponse à ces changements, certains utilisateurs se tournent vers des alternatives comme Bluesky , la plateforme concurrente décentralisée. Depuis l’annonce de la modification sur X, Bluesky a enregistré une forte hausse de nouveaux utilisateurs.Ce chiffre inclut une augmentation significative de 500 000 utilisateurs en seulement 24 heures après l’annonce de X.Cette modification du comportement de blocage pourrait poser des problèmes de conformité avec les règles de Google et Apple. Les directives des deux géants stipulent que les applications de médias sociaux doivent offrir des options de blocage robustes.Il sera intéressant de voir si ce point pourrait obliger Elon Musk à faire marche arrière.Avez-vous testé les alternatives à X comme Bluesky, X ou Mastodon ?