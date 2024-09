Elon Musk veut favoriser le harcèlement sur Twitter (X)

Bientôt, ceci ne servira plus à grand chose

Des utilisateurs inquiets

Un changement qui n’a pas tardé à déclencher des réactions en chaîne.. Avec cette mise à jour, ce bouclier se transforme en passoire, et c’est un vrai problème.Officiellement, cette modification. Un motif un peu bidon, qui, honnêtement, ne justifie rien. Beaucoup y voient plutôt une tentative de booster l’engagement sur la plateforme en augmentant le nombre de vues des publications. En effet, plus de visibilité signifie plus de publicités affichées, et donc plus de revenus pour X. C’est aussi une des lubies d’ Elon Musk , qui, en bon libertarien, a déjà exprimé son aversion pour le blocage. Il avait d’ailleurs menacé de supprimer complètement cette fonctionnalité, sauf pour les messages privés.Cette décision soulève beaucoup d’inquiétudes pour la sécurité des utilisateurs,. Le blocage permettait de se protéger un minimum, mais avec ce changement, des individus malveillants pourront continuer à surveiller leurs victimes, même si c’est sans pouvoir interagir directement. En laissant cette porte ouverte, X met en péril la tranquillité de nombreux utilisateurs. Autre problème, cette modification pourrait aller à l’encontre des règles imposées par Google et Apple, qui exigent des réseaux sociaux qu’ils incluent des fonctionnalités de blocage efficaces pour être présents sur leurs boutiques. Mais on sait déjà que, par le passé, Apple a été flexible avec Elon Musk, lui autorisant par exemple à avoir sur l’App Store une application ne contenant qu’une lettre (le X donc, pour ceux qui ont du mal à suivre).Mais en réalité, pourquoi Musk fait-il cette modification ?, d’autres y voient une tentative de rendre X incontournable malgré sa baisse d’audience. Quoi qu’il en soit, cette décision suscite beaucoup de mécontentement et pourrait entraîner pas mal de problèmes pour les utilisateurs les plus fragiles. Reste à voir si cette nouvelle décision provoquera elle aussi une vague de départ, avec des utilisateurs parfois tentés de rejoindre Bluesky, Mastodon ou Threads.