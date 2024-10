X n'est pas assez important en Europe pour être soumis au DSA (Elon Musk va-t-il s'en remettre ?)

Pas de règles plus contraignantes pour X

À la suite d'une évaluation approfondie de tous les arguments, y compris les avis des différents intervenants, et après avoir consulté le Comité consultatif sur les marchés numériques, la Commission a conclu que X n'est en effet pas considéré comme un Gatekeeper via son service de réseau social en ligne, étant donné que l'enquête a révélé que X n'est pas une passerelle importante pour les utilisateurs professionnels pour atteindre les utilisateurs finaux

Rappel des textes

Pour le moment,(DSA). Pour rappel, ce texte est différent du règlement sur les marchés numériques (DMA) qui intervient dans le domaine de la concurrence, et qui entend notamment, afin de protéger les start-up en Europe et améliorer le choix des utilisateurs.: en effet, pour la Commission, X n'est pas assez important en Europe ! Il échappe donc à la qualification deLe DSA s'applique depuis cette année à certains services de cinq grandes firmes américaines () mais également à(propriété du groupe chinois ByteDance) ainsi qu'à la plateforme néerlandaise de réservation d'hôtelsCes entités se voient appliquer des, en raison de leur positionpour les utilisateurs dans l'Union européenne, le but étant de limiter les pratiques déloyales risquant de freiner injustement la concurrence.Quant à lui,qui sont présentes dans au moins trois états membres de l'Europe, qui dépassent 75 milliards d'euros de capitalisation boursière ou 7,5 milliards de ventes en Europe, et qui comptent au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs et 10 000 entreprises utilisatrices en Europe.