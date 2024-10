Le réalisateur d'iRobot accuse Elon Musk de lui avoir volé ses designs

Comment ça, une certaine ressemblance ?

Les 7 différences (ou pas) !

De nombreux cinéphiles n’ont pas manqué de repéreravec un film sorti il y a tout juste 20 ans, iRobot. Et il faut avouer que certaines ressemblances sont réellement troublantes !Il a donc posté quelques messages illustrés bien évidemment sur X, qui est propriété d'Elon Musk.Ainsi,. On espère qu'Optimus connaitra un destin un peu plus glorieux que le personnage, même s'il avère très doué pour servir des cafés.Le Robovan de Tesla évoque lui aussi. Certains souligneront que la machine ressemble en réalité au train Mercury qui empruntaient les rails américains entre 1936 et 1959.Enfin le Cybercab rappelle -d'un peu plus loin- un autre véhicule du film,, qui était déjà autonome et pilotée par une Intelligence Artificielle (ou par Will Smith, quand celui-ci ne dormait pas).Il reste dans tous les cas à savoir si les produits d'Elon Musk pousseront les humains à leur perte, ou si une intelligence artificielle parviendra à détourner les robots autonomes de leur objectif. D'autres ne manqueront pas de rappeler qu'Alex Proyas s'est aussi inspiré de plusieurs livres d'Isaac Asimov...