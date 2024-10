Oubliez Apple Music, Nintendo lance Nintendo Music, et c’est génial !

Switch 2

Dès aujourd’hui, les abonnés Nintendo Switch Online peuvent en profiter sur iOS et Android pour revivre les musiques inoubliables de leurs jeux préférés, qu’il s’agisse de Super Mario, The Legend of Zelda ou encore Pokémon.Nintendo Music permet aux abonnés Switch Online d’accéder à une vaste collection musicale, qui va des titres NES historiques aux succès les plus récents de la Switch.En plus des playlists thématiques autour de personnages ou de moments emblématiques, les utilisateurs peuvent aussi créer leurs propres playlists. Streaming ou téléchargement ? Les deux options sont là, pour proposer une écoute en ligne ou hors ligne.L’application Nintendo Music ressemble comme deux gouttes d’eau à celle de YouTube Music , avec en plus quelques fonctions très sympas.Autre bonne idée : une optionpermet de masquer les titres pouvant révéler des moments clés d’un jeu. Pratique pour ceux qui n’ont pas encore terminé un jeu ! L’application va encore plus loin avec des suggestions musicales basées sur l’historique de jeu des utilisateurs, pour une expérience vraiment personnalisée selon les goûts de chacun.Réservée aux abonnés Switch Online, Nintendo Music ne nécessite pas de posséder une Switch : il suffit de télécharger l’appli sur smartphone.mais cela dit, pas sûr que ça intéresse autant de monde chez vous quand même.Ce nouvel outil s’inscrit dans une dynamique de diversification. Après Alarmo, le réveil musical utilisant des musiques Nintendo, l’arrivée de Nintendo Music renforce l’offre audio de l’entreprise sans coût additionnel pour les abonnés.Est-ce que vous êtes du genre à adorer les musiques de jeux vidéo comme moi ?