Nintendo Switch 2 : un prix et une date ?

Un leaker qui a déjà vu juste

Deux versions de la Switch ?

Un utilisateur de Discord, répondant au pseudonyme, a lâché une information intrigante. Sur un serveur dédié à GTA VI,, avec un prix de base de 400 $. Ce n’est pas la première fois que cet utilisateur divulgue ce type d’informations, car il avait déjà prédit correctement l’annonce de la PS5 Pro ainsi que son prix. Précisons néanmoins que même les fuites les plus précises doivent être prises avec des pincettes.Selon la même source,, une tendance déjà adoptée par d’autres fabricants comme PlayStation et Xbox. Une des versions serait probablement axée sur le téléchargement digital uniquement, tandis qu’une version plus chère pourrait inclure un slot pour les cartouches physiques, répondant ainsi aux besoins des joueurs attachés à la boutique de leur quartier. Cette approche permettrait à Nintendo de toucher un public plus large, qu’il s’agisse des amateurs de jeux dématérialisés ou de ceux préférant les jeux physiques.Le prix potentiel de 400$ suscite le débat. Pour rappel, la Nintendo Switch originale avait été lancée à 299$ avec un écran LCD et 32 Go de stockage. La version OLED, sortie par la suite, avait légèrement fait grimper la facture à 349 $. Ainsi,, surtout si elle bénéficie de spécifications techniques améliorées (ce qui semble être le cas), et qu’elle cohabite sur le marché avec la Switch originale.Pour rappel, la sortie de cette prochaine Switch , pourrait ne pas avoir lieu avant 2025, selon des rumeurs provenant de développeurs. Nintendo profiterait de ce délai pour peaufiner son catalogue de jeux, avec des titres comme Mario Kart 9. Malgré l’immense succès de la Switch,. Des démonstrations récentes montrent que la future console pourrait inclure des jeux en 4K et une rétrocompatibilité avec le catalogue actuel, un point clé pour séduire les joueurs.Dans tous les cas, si ces fuites s’avèrent exactes,Mais, redisons-le encore une fois, rien n’est encore officiel, et il est sage d’attendre les annonces de Nintendo avant de faire des plans sur la comète.En attendant, la Switch OLED est à 310 euros sur Amazon