Nintendo Switch 2 : voici de vraies images ! (c’est faux, on n’en sait rien)

Oui alors non c'est pas ça les nouveaux leaks (dommage cela dit)

Des rumeurs toujours, mais qui se précisent

Voilà c'est ça les nouvelles fuites

plausibles

DLSS et Ray-Tracing ?

Le port USB-C supplémentaire sur le dessus

Une version 100% digitale serait dans les cartons

drift

On aurait aussi cette photo leakée de la nouvelle connectique des "Joy-cons 2"

Pourquoi on pourrait y croire ?

leakées

On vous avait déjà parlé du prix et de la date de sortie de la prochaine Switch , voilà qu'on a des images potentielles de la console ! Mais avant de se lancer dans des rêves de, n’oublions pas de prendre tout ça avec de grosses pincettes, d’accord ?Faisons déjà un point sur toutes les rumeurs. La prochaine génération de la console proposerait, soit un bond significatif par rapport aux 6,2 pouces du modèle original. Côté performance, on parle d’un processeur signé. Une machine qui pourrait faire tourner des jeux bien plus gourmands que ceux que l’on connaît actuellement, Dieu merci.La technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) serait également de la partie, utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des graphismes tout en préservant les performances. Et cerise sur le gâteau, le ray-tracing ferait son apparition pour des effets de lumière encore plus réalistes. La 4K serait aussi de la partie en mode dock. Un combo qui pourrait, selon les rumeurs,. Oui, vous avez bien lu, on n’est pas encore au niveau d’une PS5, et ce ne sont que des projections basées sur des informations non vérifiées, mais ce serait un bond intéressant.Pour couronner le tout, la console proposerait jusqu’à 512 Go de stockage et des ports USB-C supplémentaires, dont un sur le dessus, réclamé de longue date. Les Joy-Con, souvent critiqués pour leur problème de, seraient revus avecet quelques boutons en plus pour une meilleure ergonomie. On évoque aussi deux versions de la console : une rétrocompatible avec un lecteur de cartouches et une 100% digitale à prix réduit. Mais, une fois encore, avant de sortir la carte bancaire, rappelons que tout ceci n’a même pas été confirmé par la firme de Kyoto.Les images prétendumentsur Reddit montrent, avec un grand pied ajustable et des emplacements supplémentaires pour des périphériques. Mais ces rendus peuvent tout aussi bien provenir d’un fan talentueux en modélisation 3D. La prudence reste de mise, surtout lorsque ces informations émanent de forums et non de sources officielles. Nintendo reste, pour l’instant, très silencieux sur cette éventuelle nouvelle console.Alors, ces fuites nous donnent-elles un aperçu réel de la Switch 2 ? Ou s’agit-il simplement de spéculations ? Difficile à dire. Une chose est sûre, l’attente est toujours à son comble, et les fans scrutent chaque détail,