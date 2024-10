Panne géante : il n’y a plus du tout d’électricité à Cuba

Source : X

Une infrastructure vieillissante et défaillante

priorité absolue

Des mesures insuffisantes pour une situation critique

Un contexte économique désastreux

Des conséquences sociales inquiétantes

La panne qui frappe Cuba est survenue après l’arrêt soudain de la centrale thermoélectrique Antonio Guiteras,. Ce type d’incident, bien que fréquent, n’avait jamais atteint une telle ampleur.Le Premier ministre cubain,, a déclaré que le gouvernement accorde uneà la résolution de cette crise énergétique, mais aucune date de rétablissement complet n’a été annoncée.Face à la dégradation du réseau, le gouvernement cubain avait déjà pris des mesures draconiennes, en fermant les écoles et en demandant aux employés non essentiels de rester chez eux. Mais ces efforts n’ont pas suffi à éviter la panne.Les habitants des provinces, souvent confrontés à des coupures de 20 heures par jour, ont exprimé leur désespoir face à cette panne générale.Cuba, frappé par une crise économique sans précédent, voit ses difficultés exacerbées par l’embargo américain.En parallèle, le pays fait face à des pénuries chroniques d’aliments et de médicaments, forçant des centaines de milliers de Cubains à quitter l’île depuis 2022.Les coupures d’électricité, déjà mal supportées par la population, soulèvent désormais des inquiétudes quant à la stabilité sociale du pays.Avec des secteurs entiers de l’économie à l’arrêt et une population plongée dans le noir, le risque de nouvelles révoltes est élevé.Quel regard portez-vous sur cette situation et sur notre dépendance à l'électricité ? Avez-vous déjà visité Cuba, etQuelles seraient selon-vous les solutions pour éviter ce type de crise ?