Une panne mondiale pour Microsoft : banques, supermarchés, aéroports…

Une panne mondiale

Dégradation du service

Nous enquêtons sur un problème affectant la capacité des utilisateurs à accéder à diverses applications et services Microsoft 365

peuvent être dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services Microsoft 365

rester mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l'impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé

Nos services sont en cours d'amélioration tandis que nous continuons à prendre des mesures d'atténuation

Des répercussions dans tous les secteurs

problèmes techniques

Nous avons pris connaissance d'un problème affectant Windows du fait d'une mise à jour d'une plateforme logicielle tierce ../.. Nous nous attendons à ce qu’une solution soit bientôt trouvée.

Depuis ce matin,en lien avec la mise à jour d’un logiciel anti-virus de la société Crowdstrike. Ce qui a pour conséquence de toucher entreprises et utilisateurs du monde entier.Dans un communiqué officiel intitulé, Redmond précise :, rajoutant que les utilisateursLe groupe ajoute. Sur X (ex-Twitter), le groupe a posté :Aux États-Unis, de nombreux avions sont restés cloués au sol, leurs services de communication étant bloqués. Là encore, le nom de Microsoft a été évoqué par la presse, même si le lien entre les différentes pannes n’a pas été établi.Apparemment,. Ainsi, le site de l'aéroport de Berlin précise que de nombreux délais sont à prévoir en raison de. Enfin,Si Roissy et Orly semblent relativement épargnés,est touché : son système d'enregistrement automatique ne fonctionnant plus : tous les enregistrements des passagers se font à la main. Un gros ralentissement aussi du côté deavec des vols annulés et des retards ! D’autres structures -comme Disneyland Paris- tournent également au ralenti. Mais certaines firmes -contraintes au chômage technique- le prennent plutôt bien !