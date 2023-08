Le LiDAR de l’iPhone 14 Pro permet de créer des prothèses sur mesure pour les animaux

Un joli Trip

The Invicibles

Comment utiliser le LiDAR de l'iPhone pour faire des prothèses ?

D'ailleurs cette dernière commence en mode portrait, comme unou un, avec un adorable chiot Rottweiler atteint d’une malformation de la patte avant droite.À cause de ce problème, Trip était malheureusement voué à être euthanasié, si ce n'était l'intervention d'une humaine. En effet, adopté à quatre mois, ce dernier a du être amputé pour des raisons médicales, mais sans effet sur son caractère des plus enjoués.Rappelons que la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) permet de mesurer des distances en calculant combien de temps la lumière prend pour atteindre un objet donné et pour revenir à sa source.. Dans ce cas, le fichier obtenu permet de créer des objets parfaitement adaptés, comme ici avec la prothèse de Trip.(et sa force également). Elle a obtenu une coque imprimée avec une imprimante 3D et un harnais qui la maintient contre le corps de Trip. Une tige métallique fait office de patte de substitution.Bien évidemment, Trip n’est pas le seul chien à avoir bénéficié d'un tel accompagnement. En fin de vidéo, on peut voir de nombreux compagnons avec autant de prothèses, toutes adaptées à chaque morphologie.