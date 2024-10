L’IA Claude va pouvoir contrôler votre ordinateur : est-ce le début de la fin ?

Claude quand il comprend que vous venez de lui demander de remplir un tableau Excel

Anthropic a lancé une mise à jour majeure de Claude 3.5 Sonnet, un modèle d’intelligence artificielle déjà reconnu pour ses capacités avancées en codage. Cette version améliorée se distingue par une hausse importante des performances dans les tâches de codage et d’utilisation d’outils automatisés. Sur des benchmarks comme SWE-bench Verified,Ces avancées techniques sont proposées sans augmentation de coût ni de temps de réponse pour les utilisateurs.Anthropic a également introduit une nouvelle fonctionnalité appelée, actuellement disponible en bêta publique. Cette API permet à Claude 3.5 de prendre le contrôle de votre ordinateur pour effectuer des tâches courantes comme déplacer un curseur, cliquer sur des boutons ou remplir des formulaires. Bien que cette capacité soit encore au stade expérimental,Des entreprises comme Replit et Canva testent déjà cette fonctionnalité pour automatiser des processus multiples, mais Anthropic recommande une utilisation prudente, conseillant de l’utiliser pour des tâches à faible risque. On évitera donc de s'en servir pour contrôler la centrale nucléaire du coin.L’introduction desoulève, bien entendu, des préoccupations légitimes en matière de sécurité, notamment face au risque de cyberattaques comme les. Ces attaques visent à manipuler les réponses de l’IA pour prendre le contrôle à distance d’un système. Bien qu’Anthropic soit conscient de ces vulnérabilités et travaille sur des solutions de sécurité,Insistons sur leAnthropic prévoit de continuer à améliorer ces nouveaux outils en collectant des retours d’expérience des développeurs. La fonctionnalitédevrait s’affiner au fil du temps,Quel regard portez-vous sur ce type d’avancée ?D'une manière générale, utilisez-vous des sites d'intelligence artificielle au quotidien ? Si oui pour quels usages ?