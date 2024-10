Les bureaux assis-debout viennent-ils de se faire cancel ?

Une étude qui bouscule les idées reçues

L’étude, qui vient d’être publiée, montre que rester debout pendant de longues périodes ne réduit pas les risques de maladies cardiovasculaires, contrairement à ce que l’on pensait.Le Dr Matthew Ahmadi, chercheur principal de l’étude, insiste sur le fait que la position debout ne compense pas vraiment les effets d’un mode de vie sédentaire et pourrait même aggraver certains problèmes de santé.Les résultats de cette étude sont d’autant plus alarmistes qu’ils soulignent que rester debout de manière prolongée n’est pas sans risques.En revanche, les risques de troubles circulatoires augmenteraient avec l’utilisation prolongée de bureaux assis-debout, un phénomène inquiétant alors que ces dispositifs ergonomiques gagnent en popularité, mais ça reste à relativiser, on va le voir juste après. Et surtout, on se pose la question de la pertinence pour les personnes qui travaillent déjà debout toute la journée debout… En réalité tout est bien une question de mobilité, que vous utilisiez un bureau assis, ou assis-debout, le problème est en réalité ailleurs.Plutôt que de se reposer uniquement sur un changement de position au bureau, les chercheurs recommandent de privilégier d’autres solutions plus efficaces pour améliorer la santé au travail.La pratique d’une activité physique modérée à vigoureuse pendant au moins 30 minutes par jour peut aussi considérablement réduire les risques de maladies cardiovasculaires , même chez les personnes passant plus de 10 heures par jour en position assise. Mais bon, ça, on l’a toujours su… juste, on a souvent la flemme.Si les bureaux assis-debout ne sont donc pas la panacée pour contrer les effets de la sédentarité, il reste intéressant de repenser l’aménagement des espaces de travail.Dans tous les cas, cette étude, que vous pouvez consulter ici , montre l’importance d’une approche globale pour préserver la santé au travail.Très honnêtement, on vous conseille surtout d'utiliser le bureau avec lequel vous-êtes le plus à l'aise, et si c'est un bureau assis-debout qui fait votre bonheur, n'hésitez surtout pas !. Par exemple moi je suis toujours assez à mon bureau assis-debout, mais je change souvent la hauteur selon ce que je suis en train de faire, et quand quelqu'un vient utiliser mon bureau, il peut changer la hauteur en quelques secondes, rien que pour ça c'est vraiment très pratique !Utilisez-vous un bureau assis-debout, vous ?