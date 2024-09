Une cardiologue enceinte sauvée par son Apple Watch

Photo : Josh Willink

Tout commence par des paliptations

L'ECG à la rescousse

Rachel et Samantha en pleine forme !

Photo : Pexels

Le marketing d'Apple va aimer cette histoire

En 2022, Rachel Manalo, une cardiologue pédiatrique basée en Californie, a commencé à ressentir desde 18 semaines. Bien qu’elle se sentait fatiguée et essoufflée, elle pensait que cela faisait partie des désagréments habituels liés à la grossesse. Cependant, les symptômes se sont rapidement aggravés, en particulier lorsqu’elle a ressenti des vertiges inexpliqués.À 33 semaines de grossesse, les palpitations cardiaques de Rachel persistaient. Elle a donc décidé d’utiliser(fonction introduite avec l’Apple Watch Series 4). Pour rappel, un ECG (électrocardiogramme) est un examen médical qui enregistre l’activité électrique du cœur. Il permet de détecter des irrégularités dans le rythme cardiaque, telles que les arythmies. Bien que moins complet qu’un ECG réalisé dans un cadre médical, l’ ECG de l’Apple Watch permet de détecter certains signes avant-coureurs d’irrégularités cardiaques.Après avoir effectué le test, la montre a affiché un résultat “inconclus” et lui a recommandé de consulter un médecin. Ce qu’elle a fait. Les examens médicaux ont révélé que son cœur battait à un rythme anormalement élevé de 150 battements par minute, bien au-dessus de la plage normale de 60 à 100 bpm. Ce type de rythme cardiaque rapide, s’il n’est pas traité, peut entraîner des complications importantes,, particulièrement chez une femme enceinte.Le Docteur Tina Nguyen, la médecin de Rachel, a souligné l’importance de la détection rapide de cette anomalie. En tant que spécialiste en technologies médicales,pour fournir des informations précises sur l’état de santé des patients, tout en rappelant que ces dispositifs ne remplacent pas un avis médical (elle doit bien garder quelques patients !).Grâce aux informations fournies par l’Apple Watch et aux résultats des examens médicaux, le médecin a décidé de pratiquer une césarienne d’urgence à 34 semaines. En raison de la condition cardiaque de Rachel, un accouchement traditionnel aurait été trop risqué pour sa santé. Aujourd’hui,. Rachel a reçu un traitement médical pour son problème cardiaque, qui a donc été détecté à temps grâce à son Apple Watch.L’histoire de Rachel démontre à quel point la technologie peut jouer un rôle crucial dans la santé. Nul doute que, comme souvent,, comme elle l'a déjà fait par le passé, pour promouvoir les nouvelles avancées « santé » de son Apple Watch, peut-être même dès lundi lors de la présentation de la nouvelle version de sa montre