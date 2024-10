La Chine riposte aux surtaxes européennes sur les voitures électriques

injustice

Le conflit entre la Chine et l'Europe prend de l'ampleur

Pékin contre-attaque

Le fabricant SAIC est très fortement touché

Bruxelles mise sur les surtaxes pour protéger l’industrie automobile

L’Europe divisée sur cette question

Une industrie automobile sous pression

La réplique chinoise ne s’est pas fait attendre. Pour protester contre les surtaxes imposées par Bruxelles , la Chine a rapidement saisi l’OMC. Qualifiant cette mesure de discriminatoire, Pékin envisage également de limiter ses investissements sur le continent européen, menaçant ainsi plusieurs projets d’implantation., un geste qui illustre la fermeté de la Chine face à ce qu’elle considère comme des attaques injustifiées.Ces nouvelles surtaxes européennes visent à contrer l’arrivée massive de voitures électriques chinoises subventionnées, perçues comme une menace directe pour les constructeurs locaux. Avec des taxes modulées selon les marques — allant jusqu’à 35,3 % pour SAIC et 17 % pour BYD, et touchant même les véhicules Tesla fabriqués en Chine avec un taux de 7,8 % —. La part de marché des véhicules chinois ayant triplé depuis 2020, Bruxelles choisit une riposte forte pour protéger un secteur en pleine mutation.Les opinions en Europe divergent sur ces surtaxes. La France, par exemple, salue cette décision, soulignant qu’il est crucial de défendre l’emploi et les savoir-faire européens. En revanche, l’Allemagne, qui dépend fortement du marché chinois, s’inquiète des répercussions économiques potentielles et d’une possible escalade des tensions.et craint que les représailles de la part de Pékin n’affectent les marques allemandes.L’ Union européenne cherche à rétablir des conditions de concurrence équitables et à préserver les 12 millions d’emplois liés à l’automobile. Ce bras de fer commercial s’inscrit dans un contexte économique mondial tendu., mais la fermeté affichée de Bruxelles réduit les espoirs de compromis rapide.Que pensez-vous de cette posture de l’Europe ? Est-ce la bonne approche pour lutter contre l’importation de véhicules chinois, et