TEMU : La Commission européenne ouvre une enquête

La Commission européenne s’attaque aux pratiques de Temu

Les risques liés à la sécurité des produits sur Temu

Un modèle économique basé sur l’addiction numérique

addictifs

L’Europe unie pour renforcer le contrôle des produits en ligne

La Commission européenne a donc ouvert une enquête contre Temu, la célèbre plateforme de vente en ligne chinoise en pleine croissance. En Europe, l’application séduit des millions d’utilisateurs, attirés par ses prix imbattables et son impressionnante sélection de produits. Cependant, l’Union européenne s’inquiète des risques liés à la sécurité et à la conformité de certains articles, notamment dans les catégories des jouets, cosmétiques et équipements variés. Nous évoquions d’ailleurs récemment cette problématique avec Shein , ce qui a conduit à plusieurs plaintes de la part d’associations de consommateurs. Par cette enquête, la Commission cherche à déterminer si Temu respecte bien les exigences imposées par le Digital Services Act (DSA), une réglementation européenne récente qui vise à encadrer strictement les grandes plateformes en matière de sécurité et de protection des consommateurs.Dès son arrivée en Europe en 2023, Temu a suscité la vigilance des autorités., accompagnés de descriptions parfois approximatives, avec des informations peu claires, notamment sur les ingrédients des cosmétiques. Selon les premiers éléments, certains articles proposés seraient potentiellement dangereux, tels que des jouets contenant de petites pièces détachables ou des produits chimiques non mentionnés. Face à ces signalements, la Commission européenne souhaite que Temu renforce ses contrôles, sous peine de lourdes amendes pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires mondial.En plus des problèmes de sécurité, l’enquête se penche également sur les aspectsde l’application Temu, qui incite les utilisateurs à acheter toujours plus. Grâce à un algorithme sophistiqué, l’application analyse les comportements d’achat pour proposer des recommandations ciblées, rendant la navigation difficile à interrompre pour les utilisateurs.et exige que Temu offre aux utilisateurs la possibilité de désactiver certaines fonctions de traçage, en accord avec la législation européenne.Face à l’expansion rapide du commerce en ligne international, et en particulier chinois, six États membres de l’Union européenne, dont la France et l’ Allemagne , militent pour un renforcement de la coopération entre les autorités douanières afin d’améliorer le contrôle des marchandises importées. Ils plaident pour que les colis, même de faible valeur, soient soumis à une évaluation rigoureuse pour bloquer les produits non conformes dès leur entrée sur le marché européen.Êtes-vous un utilisateur régulier de ce type de plateforme ? Que pensez-vous des produits reçus en général ?