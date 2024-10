Hameçonnage : France Identité se fait usurper son identité !

Alerte arnaque / Ursupation d'identité

Depuis quelques jours, des usagers reçoivent des courriels expédiés par noreply@france-identite.gouv.fr leur demandant de transmettre une copie de leur carte d’identité recto-verso ainsi qu’un justificatif de domicile

phishing

En effet, France Identité vient de tirer la sonnette d'alarme pourà propos d’une énorme arnaque se présentant sous la forme de courriels usurpant son identité. En effet, les titulaires reçoivent un mail qui semble tout à fait réel, mais qui cache en réalité uneLe hameçonnage (de son petit nomen vo) est actuellement l’une des techniques d’escroquerie les plus utilisées en ligne. Généralement, les auteurs se font passer pour un service privé ou public, voire une autorité (comme un fournisseur d'accès, une banque, l'assurance maladie, les impôts, la mairie, le services des eaux, votre facteur...). Ils utilisent une fausse adresse mail avec des liens plus ou moins alarmistes ou de simple confirmation, afin d’inciter les personnes à cliquer dessus ou à transmettre des données.Dans le cas présent,Mais est-ce possible ? Apparemment, les auteurs se sont servis d’un vieux protocole aux sécurités obsolètes sans doute. Pour le moment, France Identité n'a pour communiqué d'autres informations que les appels à la vigilance qu'elle poste depuis les réseaux sociaux !: ne jamais communiquer la moindre information demandée par mail ou par courrier mais se connecter directement depuis le site supposé. En principe, aucun site officiel (et encore moins un service publique) ne vous demandera d'envoyer de copies de documents, surtout que dans le cas de France Identité, elle les possède déjà...