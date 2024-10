Free : 100 000 IBAN diffusés gratuitement par un hacker pour faire pression

Une sacrée envie de foutre le bordel

Un échantillon pour prouver l’ampleur de la fuite

Visuel : Freenews

Silence de Free sur les IBAN

Visuel : Freenews

Vigilance et mesures de sécurité pour les abonnés

Le pirate aurait d’abord tenté de monnayer la base de données à Free, demandant 70 000 dollars pour que l’entreprise rachète elle-même les informations volées.Pour le hacker, ce n’est qu’un avant-goût de ce qu’il pourrait mettre en ligne s’il décide de rendre les millions d’autres informations accessibles aux plus offrants.Free a bien confirmé avoir été victime d’une cyberattaque entraînant la fuite de certaines données personnelles , mais n’a toujours pas précisé l’ampleur des informations compromises, ni confirmé la fuite des millions d’IBAN évoqués par le pirate.Même si on ne va pas se mentir, l’idée est surtout de chercher à récupérer un maximum de sous.Pour les clients Free , le risque de fraude et de phishing est dans tous les cas bien réel. Bien que la Banque de France assure qu’un prélèvement non autorisé reste contestable et remboursable,Free a demandé à ses clients de redoubler de vigilance, notamment face aux mails et appels suspects. Le site Cybermalveillance.gouv.fr, quant à lui, est à disposition pour signaler toute tentative de fraude.Cette affaire a pris une tournure qui dépasse le simple incident de sécurité habituel (qui se multiplient ces derniers temps).Entre une réponse jugée insuffisante par certains et une communication qui reste floue, la situation ne risque pas de s’apaiser de sitôt. Les utilisateurs attendent surtout de voir comment Free compte répondre concrètement aux menaces du hacker, dont les intentions restent floues mais persistantes.Est-ce que ça vous inquiéte ?