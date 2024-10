Une cyberattaque d’ampleur inconnue chez Free

Une ampleur inconnue pour le moment

cette attaque a entrainé un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte abonné : nom, prénom, adresses email et postale, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, identifiant abonné et données contractuelles (type d’offre souscrite, date de souscription, abonnement actif ou non).

d'incident de sécurité portant sur un outil de gestion des commandes de ses clients

(apparemment vous êtes un certain nombre à avoir été touchés, y compris moi). Dans son mail, l'opérateur indique que. Pour autant on ne sait pas exactement l'ampleur de cette dernière...Comme la loi française le prévoit,. Il a également notifié cette attaque à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi).Notons que le 19 septembre, SFR avait également informé ses clients avoir été victime d'une fuite de données de ses clients (mais cette dernière comportait des coordonnées bancaires) suite à ce qu'il avait qualifié