Piratage chez Free : les données ont été vendues pour 175 000 dollars

Les informations personnelles de millions de clients Free, dont peut-être vous, incluant plus de 19 millions de comptes et 5 millions d’IBAN, ont été vendues pour 175 000 dollars sur BreachForums, un forum dédié à la cybercriminalité. Le hacker responsable a confirmé que ces données n’ont pas été rachetées par Free malgré une tentative d’extorsion préalable. Face à l’absence de réponse de l’opérateur, le cybercriminel a décidé de mettre aux enchères ces informations sensibles, incluant noms, adresses, numéros de téléphone et emails.Pour rappel, Free a été la cible d’une cyberattaque de grande envergure , révélée tardivement par l’opérateur. Le hacker à l’origine de cet acte a réussi à infiltrer les systèmes de Free pour extraire les données personnelles et bancaires de millions d’abonnés.Ce vol de données personnelles expose les abonnés à un risque accru de fraude, en particulier via le phishing et les prélèvements bancaires frauduleux. Free invite ses clients à la plus grande vigilance, notamment en surveillant leurs comptes bancaires.Les abonnés doivent également redoubler de prudence vis-à-vis des communications non sollicitées qui pourraient dissimuler des tentatives de fraude.Ce cas, qui touche également d’autres entreprises françaises, met en évidence la nécessité pour les entreprises de renforcer leurs systèmes de sécurité afin d’éviter de telles intrusions et de protéger les informations de leurs clients.Quel regard portez-vous si cette affaire ? Est-ce que c'est le genre de problème qui pourrait vous faire changer d'opérateur