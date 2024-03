Freebox Ultra : notre premier bench à 8Gbps symétrique ! (+ quel matériel sur Mac)

Quel matériel pour obtenir du 8Gbps sur Mac ?

Les benchs !

Et en WiFi 7 ?

Coup de chance,, l'occasion de voir si les promesses de Xavier Niel ont bien été tenues !Première étape,et vous procurer cet adaptateur SFP vers RJ45 10Gtek qui fonctionne parfaitement chez nous.Pour ce qui est des machines,, il faut donc impérativement passer par un dock ou un adaptateur Thunderbolt. Nous avons donc opté pour, mais aussi de nombreux connecteurs, lecteurs SD/CFExpress, de la charge à 85W... Bref, idéal pour nos activités !Ensuite,(ou du 5 sur de petites distances). Nous avons pris des câbles tressés Digoloan , qui sont vraiment pas chers et très bien finis.Dernière étape, s'il y a plusieurs pièces à équiper, comme pour nous, il faut impérativement que. Nous avons opté pour un Switch 10Gbps NICGIGA 8 Ports , de quoi équiper tous nos postes principaux en 10Gbps. L'appareil n'est pas très bruyant, mais il est préférable de placer tout ce petit monde dans un caisson dédié, comme ici., voilà qui tranche avec les précédents débits de la Freebox Delta (seulement 700Mbps en upload). Le débit est variable, mais n'est pas descendu sous les 5Gbps dans les deux sens., malheureusement, aucun Mac/iPhone n'est encore compatible et il est peu probable que ce soit le cas avant 1 ou 2 ans, connaissant Apple. Nous avons réalisé, et nous atteignons péniblement le Gbps -ce qui est déjà super, mais loin du débit en WiFi 7 :Si l'on arrive à récupérer un appareil en WiFi 7 prochainement, comme un Galaxy S24 Ultra , on vous fera des petits benchs également.