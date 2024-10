Meta dévoile des résultats exceptionnels portés par l'IA

Des résultats meilleurs que prévu

Des dépenses démentielles en IA

Les meta ray-ban, le best seller de noël ?

nous avons aussi observé un bel élan grâce à Meta AI, l'adoption de Llama et les lunettes connectées avec de l'IA

Meta (la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp) a en effet dépassé les prévisions des analystes. Côté publicité, là encore, elle atteint 40,59 milliards de dollars (+ 19%), ce qui est supérieur aux attentes. Pourtant son titre est en chute ce matin à la bourse.En effet, dans la foulée,. Pour 2024, il annonce une fourchette de(contre 37-40 milliards auparavant), dont une grande partie pour l'IA. Le déploiement d'outils sur le modèle de ChatGPT est en effet extrêmement couteux au niveau des infrastructures, des dépenses en énergie, de l'entraînement / développement mais aussi en personnel hautement qualifié.Petit point noir dans cet, les résultats de Reality Labs, qui a accumulé des pertes de 4,48 milliards de dollars en 2024. Depuis 2020, cette division a bénéficié de plus de 50 milliards de dollars.En effet, à cette époque, le groupe avait tout parié sur l'AR (que devient le metaverse ?), mais les ventes de son casque n'ont pas suffi à combler les pertes des milliards de dollars investis. Même si selon Mark Zuckerberg,. Le groupe a effectivementEn revanche, si le casque ne semble pas remplir sa mission,. Selon les analystes, les Meta Ray-Ban -pourtant sorties il y a quelques temps- connaissent depuis la rentrée un succès fulgurant, et devraient être en tête des cadeaux de Noël connectés.