Le gouvernement va surveiller vos recherches sur internet, partout

C’est une information révélée par nos confrères de L’Informé. Traditionnellement centré sur l’écoute des réseaux sociaux, le SIG étend désormais son champ d’action aux moteurs de recherche. Ce nouvel axe, appeléou écoute des recherches en ligne, permettra de suivre les tendances de recherche sur Google, TikTok et Instagram pour détecter les préoccupations émergentes de la population française. En examinant ces données publiques, le SIG souhaite affiner les stratégies de communication des différents ministères en surveillant l’évolution de certains mots-clés au fil du temps –Premier volet de ce projet : une évaluation en temps réel de l’influence des contenus publics, qu’il s’agisse de médias, de publications d’influenceurs ou de citoyens. Sur les principaux réseaux, comme Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et Reddit, le SIG s’appuiera sur des indicateurs de diffusion (vues, partages, réactions) pour suivre la circulation de l’information et identifier les groupes de discussion actifs.Cela donne presque l’impression que le gouvernement souhaite moins recourir aux instituts de sondage et préfèrerait internaliser cette tâche.Un des aspects les plus novateurs de cette initiative est l’intégration de l’IA pour anticiper les crises à partir de signaux faibles. Ce volet a pour mission de repérer les publications ou tendances pouvant annoncer des crises sociales, comme celle des Gilets jaunes en 2018.Cette approche nécessite des compétences pointues, raison pour laquelle elle fait l’objet d’un lot distinct dans le contrat.Conscient des craintes liées à l’intensification de la surveillance, le SIG rappelle son engagement pour la confidentialité des données personnelles, conformément au RGPD Étrangement, la CNIL n’a pas été consultée, le SIG estimant que ces mesures respectent intrinsèquement les données privées. La sélection des entreprises en charge de cette surveillance est prévue pour mars 2025, avec un déploiement rapide.