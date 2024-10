L'image du jour : la NASA vous explique comment creuser des citrouilles pour Halloween !

A vos citrouilles

Jet Propulsion Laboratory

Jack O'Lantern

Depuis de nombreuses années, la NASA -enfin le très sérieux- tient unet ne manque de publier les photos de cet éminent exercice ! Le principe est simple : les participants, figurant parmi les plus brillants ingénieurs de l'Agence, disposent d'une heure pour créer la, la plus délirante et la plus high tech possible -! Si la sculpture des cucurbitacées n'est pas vraiment prévue au budget de la conquête spatiale, le résultat fait toujours son petit effet .Histoire de ne pas perdre cette tradition séculaire, la NASA propose aussi d'effectuer cette activité ludique chez soi (et de bien saccager sa cuisine). En effet, sur le site web dédié dénommé à juste titre, on trouve tous les renseignements utiles, avec notamment des tutoriels pour sculpter sa citrouille en fonction de niveaux de difficultés de 1 à 4 !Et comme il serait dommage d'être limité par les barrières de la langue, certains modèles ont aussi été traduits en français grâce à unVous pouvez même leur envoyer vos photos ou regarder celles des autres dans la petite galerie mise en ligne.