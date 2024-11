Warner Bros. prépare un film Game of Thrones pour le cinéma

Bientôt au cinéma

Game of Thrones

House of the Dragon

House of the Dragon

Ce choix stratégique de Warner Bros. marque un tournant dans la manière d’adapter l’œuvre de George R.R. Martin

Game of Thrones

Dune

Le Seigneur des Anneaux

Batman

Une famille heureuse promise à un avenir radieux

Des spin-offs multiples

Game of Thrones

House of the Dragon

A Knight of the Seven Kingdoms

Un projet encore au stade embryonnaire

The Walking Dead

Game of Thrones

Selon des sources proches du studio, Warner Bros. en est aux premiers balbutiements d’un film tiré de l’univers de Game of Thrones . Pour l’instant, aucun scénariste, réalisateur, ni acteur n’a été officiellement associé au projet. Cependant,pourrait répondre au souhait de nombreux fans de voir cet univers se développer au-delà des séries. Ce serait une première pour la franchise, jusqu’ici limitée au petit écran avec la série originale(2011-2019) et le préquel récentAuparavant, les créateurs de, David Benioff et D.B. Weiss, avaient envisagé de conclure la série avec des films, une idée soutenue par Martin dès 2014. Cependant, HBO , désireux de conserver l’exclusivité de la série, avait rejeté cette option. Depuis,, avec des franchises commeet, qui alternent entre le cinéma et la télévision sous la bannière de Warner Bros . Relancer ce projet apparaît donc comme une démarche logique.Depuis la fin de, HBO et Warner Bros. n’ont cessé d’enrichir cet univers avec des spin-offs, notamment avec, qui retrace l’histoire des Targaryen bien avant les événements de la série principale. Un autre préquel,, est prévu pour 2025 et adaptera les aventures de Dunk et Egg, deux personnages emblématiques des nouvelles de Martin., ayant frustré bon nombre de fans. Par le passé, des discussions avaient même envisagé une suite centrée sur Jon Snow, mais ce projet n’a pas abouti.Bien qu’encore à ses débuts, ce projet de film reflète la nouvelle approche de Warner Bros., avec des figures comme Casey Bloys chez HBO et Mike De Luca chez Warner Bros. Films, qui explorent des pistes pour étendre les franchises phares.Sortir continuellement de nouvelles déclinaisons de séries peut avoir un effet lassant, comme les fans deont pu l’expérimenter.Que pensez-vous de cette idée ? Faites-vous partie des fans de