Blade Runner 2049 : Elon Musk et Tesla visés par une plainte

À gauche l'originale, à droite l'image utilisée par Tesla

Des images non autorisées utilisées à l’événement We, Robot

Une association non désirée entre Blade Runner et Elon Musk

Un litige aux conséquences potentielles importantes

L’IA pose encore des problèmes

Alcon Entertainment affirme avoir été sollicité à la dernière minute par Tesla pour obtenir des droits d’utilisation d’images de Blade Runner 2049 dans le cadre de la présentation de son robotaxi Malgré cela, Elon Musk aurait tout de même affiché une image créée par IA rappelant les scènes emblématiques du film, notamment une silhouette d’homme en manteau face à un paysage apocalyptique. Alcon estime que cette démarche visait à associer l’image de leur film au produit de Tesla sans autorisation.La plainte déposée par Alcon met également en avant des préoccupations quant à l’image publique parfois problématique d’Elon Musk.Alcon ne souhaite pas voir son œuvre associée à Tesla ou à toute autre entreprise détenue par Musk, d’autant plus que l’image du film est utilisée dans le cadre de la promotion du robotaxi, un véhicule autonome dont la production est prévue pour 2027.Le procès intenté par Alcon ne vise pas seulement une compensation financière, bien que des dommages importants soient réclamés.De plus, Alcon craint que cette association non désirée avec Musk nuise à ses négociations en cours avec d’autres marques automobiles pour des partenariats liés à la série Blade Runner 2099, actuellement en production.Cette affaire de violation des droits d’auteur met une fois de plus en lumière les complications juridiques que peut engendrer l’utilisation non autorisée d’images générées par IA dans des événements promotionnels.