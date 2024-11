Streaming illégal : 26 sites bloqués, dont Zone-Téléchargement

Zone Téléchargement et toutes ces déclinaisons ont été bloqués

Une nouvelle offensive judiciaire contre le streaming illégal

Papy Streaming a aussi été bloqué

Une décision soutenue par l’industrie culturelle française

Contournement et limites de la stratégie de blocage

Les offres légales ne sont-elles pas trop chères et trop éparpillées ?

Comment enrayer le piratage en ligne ?

Le tribunal judiciaire de Paris a donc pris une nouvelle décision visant à limiter l’accès des internautes à des plateformes de streaming illégal. Cette action judiciaire exige des principaux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) en France – tels qu’Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free – de bloquer l’accès à 26 sites spécialisés dans le piratage de contenus culturels.Ces sites attirent des millions de visiteurs chaque mois, séduits par des films et séries diffusés sans autorisation.Cette demande de blocage, à l’initiative de l’Union des producteurs de cinéma, du Syndicat de l’édition vidéo numérique et de sociétés de production comme Gaumont, montre une fois encore la volonté de l’industrie culturelle française de protéger ses droits face au piratage.La liste des sites bloqués comprend également des plateformes moins connues mais pourtant très populaires, comme Hdss.team, HotStream.me et ExtremeDown.homes. L’objectif pour les ayants droit est de freiner la diffusion illégale de leurs œuvres sur ces sites.Malgré ces mesures, des incertitudes planent sur l’efficacité réelle de cette stratégie.Ces méthodes permettent aux utilisateurs d’accéder aux plateformes piratées en masquant leur localisation géographique, rendant les blocages inutiles. Les sites ciblés, tels que Zone-Téléchargement, n’en sont d’ailleurs pas à leur première interdiction, ce qui montre bien la persistance des utilisateurs à trouver des moyens d’accès alternatifs.Si cette série de blocages s’inscrit dans une lutte continue contre le piratage , son impact à long terme reste incertain.La croissance rapide de nouvelles technologies de contournement et de nouveaux sites de streaming illégal remet forcément en question la durabilité de cette approche.Baisse des prix des offres de streaming ? Répression plus forte des utilisateurs ? Licence globale ?